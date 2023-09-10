زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن توقعات العالم هوجربتس بخصوص الزلزال قال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، عن الزلزال الذى ضرب جنوب غرب مراكش انه الأعنف منذ قرن.

أما عن العالم الهولاندى وتوقعاته المرعبة التى لا تنتهى فكان قد أكد فرانك هوجربتس، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أنه أصدر تحذيرا مسبقا قبل عده أيام، بحدوث زلزال بقوة تتراوح بين 6.0 و7.0 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من المغرب، وأن هذا ليس عبثاً.

وكان هوجيربتس قد نشر يومى 4 و6 سبتمبر الجاري، مخطط التقلبات الذي يشير إلى المنطقة الواقعة غرب البرتغال وهو تقريبي.

وقال إن إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب إضافي أيضًا استعدادا لحدوث زلزال.

وأشار إلى أنه تم تحديد المنطقة منذ (30 أغسطس) الماضي بسبب التقلبات الجوية الواضحة وشدد على المنطقة في أحدث التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين ونوه أنه يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي مؤشرًا مهمًا لتوقع حدوث الهزات الأرضية والزلازل.

https://www.youtube.com/watch?v=bh7MP8EMhcE