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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السياح بيتصوروا معاه.. ظهور القرش الحوتي "بهلول" على شواطئ الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

في تطور بيئي ملفت، عاد القرش الحوتي المعروف باسم "بهلول" ليظهر من جديد على شواطئ مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

 

 واستقبل السياح الأجانب هذا الظهور النادر بفرح، حيث قاموا بالسباحة معه والتقاط صور تذكارية رائعة.

 

الحفاظ على البيئة البحرية

 

قال حسن الطيب رئيس جمعية  حماية البيئة  إن ظهور القرش الحوتي "بهلول" يعكس نظافة البيئة البحرية وتعافيها، حيث يُعتبر هذا الحوت من الأنواع السلمية والغير ضارة بالإنسان، ويُعتبر ظهوره إشارة بيئية إيجابية لجمال وتنوع الحياة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

 

دعم السياحة البحرية

 

وتابع الطيب يعد ظهور القرش الحوتي "بهلول" مصدر جذب سياحي هام لمدينة الغردقة، وبالأخص بالنسبة لهواة الغوص. 

وتعتبر شواطئ الغردقة من أفضل وجهات الغوص في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة بين عشاق هذه الرياضة.

 

حماية القرش الحوتي

 

وتقوم منظمات حماية البيئة والحياة البحرية بمصر بالمسؤولية الكاملة للمحافظة على سلامة وحماية القرش الحوتي "بهلول"، وتشدد على ضرورة عدم مضايقته أو التدخل في حياته بأي شكل من الأشكال.

 

التوعية البيئية

 

تستمر مصر في الترويج للسياحة البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.  ويهدف ذلك إلى تعزيز التوازن بين السياحة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي توفرها شواطئها.

 

الاقتصاد والبيئة

 

تظل محافظة البحر الأحمر تعتمد بشكل كبير على صناعة السياحة البحرية كمصدر رئيسي للإيرادات الاقتصادية وتأمل الحكومة في تعزيز هذا القطاع من خلال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية كمورد طبيعي هام.

 

ويعكس ظهور القرش الحوتي "بهلول" في مدينة الغردقة مدى التزام مصر بالحفاظ على البيئة البحرية وجذب السياح بطريقة مستدامة.

البحر الأحمر الغردقة التوعية البيئية الحفاظ على البيئة الترويج للسياحة القرش الحوتى

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