جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وبجسب وسائل الإعلام فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وذلك بعد أن داهمت عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا والمعتقلون هم، حامد الشولي، وجمال أبو حيط، وعلي الحج محمد.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند مدخل بلدة راس كركر وآخر عند مدخل بلدة خربثا بني حارث غرب رام الله، وثالث على طريق "وادي الدلب"، والذي يربط بين بلدات غرب رام الله والمدينة، ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند مدخل بلدة النبي صالح شمال رام الله، ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا عند مدخل بلدة برقة شرق رام الله، ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي مدينة أريحا اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط اتجاه الشبان في شارع عمان بالمدينة.