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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد: وجود مصر في قمة العشرين يزيد من الفرص الاستثمارية.. فيديو

الدكتورة سمر الباجوري
الدكتورة سمر الباجوري ، استاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الافري

قالت الدكتورة سمر الباجوري ، استاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية ، إن مشاركة مصر في قمة العشرين هامة ، لأنها تجمع أكبر اقتصاديات العالم  ، وتصدر 75% من التجارة العالمية .

وتابعت الدكتورة سمر الباجوري ، خلال لقائها لبرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن مشاركة مصر في قمة العشرين تفتح امامها فرص استثمارية كبيرة ، وتهيئة مناخ استثماري أفضل .

وتابعت أن الشراكات الثنائية التي تحققها مصر في قمة العشرين هي الهدف الرئيسي لوجود مصر فيها ، خاصة مع الاصلاح الاقتصادي الذي جعل فرص الاستثمار افضل من السابق .

وأردفت أن شراكة قمة العشرين مع الدول الافريقية بدأت في عام 2017 ووجودها يترجم أن افريقيا لها دور ومساحة في القمة .
 

قمة العشرين توك شو الإصلاح الاقتصادى برنامج صباح الخير يامصر فرص الاستثمار

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