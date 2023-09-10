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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وهذا ثمن عيار 21 الآن.. وتفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم السبت 9-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

لقاهرة 37| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر

قدّمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ، وحار على الوجة البحري.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :


العظمى الصغرى
القاهرة 37 - 26
الإسكندرية 34 -24
الإسماعيلية37 -25
الغردقة 39 -29
أسوان44 - 29
سوهاج 40 - 27
المنيا 39 - 24

 

ثبات واستقرار في أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم نهاد سمير ويرأس تحريره أحمد حمدي ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد: 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.13 جنيه للبيع، و33.02 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.57 جنيه للبيع، و38.43 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.31 جنيه للبيع، و99.96 جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية نهاد سمير خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.
وسجل عيار 18  1886 جنيهات

وسجل سعر الجنيه الذهب 17600جنيها.

الأرصاد درجات الحرارة أسعار الدولار الذهب القاهرة

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