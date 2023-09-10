حساني: تعميم «الكشف المبكر على الأورام السرطانية» بالمحافظات في الربع الأول من 2024

استعرض الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل.

وقال حساني، خلال كلمة له على هامش افتتاح أول معمل متكامل التحاليل الباثولوجية، إن المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، وتشمل محافظات: الإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، والبحيرة، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد ودمياط، وجنوب سيناء.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة من المقرر أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل، على أن يجري تعميمها في المرحلة الثالثة بإضافة باقي المحافظات في الربع الأول من عام 2024.

وأشار إلى أن هناك عددا من الطرق للتسجيل في المبادرة، سواءً عبر الموقع الإلاستعرض الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل.كتروني لمبادرة "100 مليون صحة" أو المنصات والصفحات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الخط الساخن 15335.