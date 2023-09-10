عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حساني: تعميم «الكشف المبكر على الأورام السرطانية» بالمحافظات في الربع الأول من 2024

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل.

وقال حساني، خلال كلمة له على هامش افتتاح أول معمل متكامل التحاليل الباثولوجية، إن المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، وتشمل محافظات: الإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، والبحيرة، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد ودمياط، وجنوب سيناء.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة من المقرر أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل، على أن يجري تعميمها في المرحلة الثالثة بإضافة باقي المحافظات في الربع الأول من عام 2024.

وأشار إلى أن هناك عددا من الطرق للتسجيل في المبادرة، سواءً عبر الموقع الإلاستعرض الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل.كتروني لمبادرة "100 مليون صحة" أو المنصات والصفحات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الخط الساخن 15335.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

أزمة مترجم ويستنزف أموال النادي.. كرم البنا يحذر الزمالك من أوسوريو

ترشيحاتنا

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

بعد تجاوز حصيلة الضحايا 2000 شخص.. المغرب يشيّع جثامينهم

إسبانيا تدعم المغرب بفرق إنقاذ ومساعدات عقب الزلزال المدمر

كيف يمكن استخدام التعديل الـــ14 بالدستور الأمريكي لمنع ترامب من منافسة بايدن

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

تجيب جلطة.. تعليق نارى من شمس الكويتية على ياسمين عز ورضوى الشربينى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فساتين ريش.. شاهد لقاء الخميسي ومي عمر بإطلالات مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

فيديو

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ