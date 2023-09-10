محمد عواد يواصل برنامجه التأهيلي بمران الزمالك

واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش المران الصباحي للأبيض الذي أقيم اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق للفريق بمصر الجديدة .

وخاض محمد عواد مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بارتشاح في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.