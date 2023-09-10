أرخص موبايل في مصر في 2023 .. تعرف عليه

أعلنت شركة Xiaomi عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Redmi في مصر، وهو هاتف Redmi A1 Plus. يعتبر الهاتف من الفئة المتوسطة ويأتي بمواصفات تقنية متميزة تجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وسعر مناسب. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على سعره ومواصفاته الفنية.

السعر:



هاتف Redmi A1 Plus يتوفر في مصر بسعر يبدأ من 3,999 جنيه مصري. يمكن أن يختلف السعر قليلاً حسب التوفر والعروض الترويجية في المتاجر المختلفة.

المواصفات الفنية:



- الشاشة: يأتي Redmi A1 Plus بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض Full HD+ (2400 × 1080 بكسل). توفر الشاشة صورًا حادة وتفاصيل واضحة لتجربة مشاهدة مريحة.

- المعالج: يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G90T ثماني النواة بتردد 2.05 جيجاهرتز، مما يوفر أداءً سريعًا وسلسًا أثناء تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة.

- الذاكرة: يتوفر Redmi A1 Plus بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 6 جيجابايت، مما يسمح بتشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية والتنقل بينها بسلاسة. كما يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

- الكاميرا: يحتوي Redmi A1 Plus على نظام كاميرا خلفية مزدوجة، حيث يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل لتوثيق الصور بجودة عالية وتصوير فيديوهات بدقة 4K. ويتميز الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو عالية الدقة.

- البطارية والشحن: يضمن الهاتف بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية طويل واستخدام متواصل لفترة أطول. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.