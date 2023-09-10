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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم

تحتفل جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأحد بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، في حضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، وهو ايضًا رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، و عمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.

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من جانبه أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة ستقوم بتخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على درجة الدكتوراه والدفعة الرابعة عشر من الحاصلين على درجة  الماجستير، والدفعة الحادية عشر من الحاصلين على درجة البكالوريوس من 4 كليات وهم، الهندسة والعلوم التطبيقية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، موضحًا أن الجامعة دوما ما تفخر بخريجيها وطلابها، وما تقدمه من تعليم وبحث علمي يساعد على نهضة وبناء الإنسان والوطن.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الخريجين من طلاب الجامعة هم السفراء الحقيقيين لها، حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، كما أن هناك عدد كبير منهم تم توظيفه في أهم الشركات العالمية، و تقلدوا مناصب قيادية وريادية.

جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الأهلية تخرج دفعة جديدة من طلابها مساء اليوم بحضور الدكتور محمود محيي الدين
جامعة النيل الاهلية الدكتور وائل عقل درجة الدكتوراه cop 27 رئيس مجلس أمناء الجامعة لدكتور محمود محيي الدين صندوق النقد الدولى Jobs Education

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