أخبار السيارات| مقارنة بين شانجان سي إس 35 بلس وجيلي كول راي.. إزاي تحول عربيتك لمنزل متنقل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات الصانع الصيني للسيارات ، وخصوصا من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي يرغب في اقتناءها أصحاب العائلات الكبيرة، ومحبي المغامرات الذين يفضلون التحرك بها علي الطرق الصحراوية والغير ممهدة، وذلك بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات تعمل علي راحة قائدها عند التحرك والسير بها .

تعلن شركة أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة أسترا Sports Tourer Electric، التي تنتمي الألمانية الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، خلال فعاليات معرض السيارات الدولي IAA بمدينة ميونخ الألمانية .

كشفت شركة جيلي الصينية عن سياراتها الهجينة الجديدة جيلي جالاكسي L6، وتتميز جيلي جالاكسي L6 بمظهرها الجديد والأنيق ، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من لمسات تصميم عصرية تتماشي مع فئتها ، وتنتمي جيلي جالاكسي L6 الجديدة الي فئة السيارات السيدان الفاخرة ، وظهرة السيارة الصينية في معرض تشنجدو للسيارات.

اختلفت أسعار السيارات الجديدة الفترة الماضية بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار الطرازات الجديدة من مختلف الفئات بشكل غير متوقع ، وذلك نتيجة العديد من المشاكل التي واجه قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة السيارات، وذلك ما جعل هناك فارق بين أسعار السيارات وبعضها البعض .

السيارات الحديثة الآن تمتلك أدواء تكنولوجية متقدمة تعمل علي مساعدة سائق السيارة، ويتم التحكم بها من خلال اتصالها بالهاتف المحمول و بالانترنت ، أو عن طريق استخدام مفتاح السيارة الذكي ، وبالتالي لا يلتفت الكثير من ملاك السيارات الي هذه التكنولوجيات الحديثة التي من شانها فتح السيارة وتشغيلها والحصول أيضا علي المعلومات الخاصة بنظام تشغيلها .

يتمني الكثير من الأشخاص امتلاك منزل متنقل وهو عبارة عن سيارة ولكنها تحتوي علي جميع أماكن المعيشة المنزلية تماما، بالإضافة الي انه يمكن نقل المنزل المكون من سيارة الي أي مكان تريده للاستمتاع بالأجواء المختلفة في المناظر الطبيعية .

