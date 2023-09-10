خطوة مهمة جدا بعد شراء أي سيارة مستعملة| تفاصيل

السيارات الحديثة الآن تمتلك أدواء تكنولوجية متقدمة تعمل علي مساعدة سائق السيارة، ويتم التحكم بها من خلال اتصالها بالهاتف المحمول و بالانترنت ، أو عن طريق استخدام مفتاح السيارة الذكي ، وبالتالي لا يلتفت الكثير من ملاك السيارات الي هذه التكنولوجيات الحديثة التي من شانها فتح السيارة وتشغيلها والحصول أيضا علي المعلومات الخاصة بنظام تشغيلها .
من هنا يجب علي ملاك السيارات الذين يقومون بشراء مستعملة ذات أمكانيات متطورة أن يقوموا بقطع أتصال الهاتف الجوال الخاص بمالك السيارة السابق من جميع الأدوات التكنولوجية داخل منظومة تحكم السيارة ، بالإضافة الي قطع اتصال مالك السيارة الأول بالأنترنت المتواجد علي أنظمة السيارة المختلفة .
هذه الخطوة مهمة جدا لان إهمالها يمكن مالك السابق السابق الذى قام ببيعها من الوصول الي أنظمة السيارة ومعرفة مكان تواجده ، بالإضافة الي إمكانية تشغيلها عن بعد ، وذلك يعرض مالك السيارة الجديد للخطر ، أو استخدام سيارته بدون معرفته في أغراض غير قانونية .
من الضروري عن أبرام صفقه بيع السيارة أن يكون هناك بند ينص علي ذلك ، وبعدها يتم التحقق من عناصر السيارة من قائمة الأنظمة في شاشة العرض ويتم قطع اتصال هاتف مالك السيارة القديم عن النظام .
والجدير بالذكر انه يفضل الذهاب الي احد المراكز المتخصصة في ذلك من اجل الاطمئنان والتأكد من عدم اتصال أي أجهزة بنظام السيارة التي قمت بشرائها .