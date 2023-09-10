خطوة مهمة جدا بعد شراء أي سيارة مستعملة| تفاصيل

السيارات الحديثة الآن تمتلك أدواء تكنولوجية متقدمة تعمل علي مساعدة سائق السيارة، ويتم التحكم بها من خلال اتصالها بالهاتف المحمول و بالانترنت ، أو عن طريق استخدام مفتاح السيارة الذكي ، وبالتالي لا يلتفت الكثير من ملاك السيارات الي هذه التكنولوجيات الحديثة التي من شانها فتح السيارة وتشغيلها والحصول أيضا علي المعلومات الخاصة بنظام تشغيلها .

خطورة "مهمة جدا" بعد شراء أي سيارة مستعملة

من هنا يجب علي ملاك السيارات الذين يقومون بشراء مستعملة ذات أمكانيات متطورة أن يقوموا بقطع أتصال الهاتف الجوال الخاص بمالك السيارة السابق من جميع الأدوات التكنولوجية داخل منظومة تحكم السيارة ، بالإضافة الي قطع اتصال مالك السيارة الأول بالأنترنت المتواجد علي أنظمة السيارة المختلفة .

خطورة "مهمة جدا" بعد شراء أي سيارة مستعملة

هذه الخطوة مهمة جدا لان إهمالها يمكن مالك السابق السابق الذى قام ببيعها من الوصول الي أنظمة السيارة ومعرفة مكان تواجده ، بالإضافة الي إمكانية تشغيلها عن بعد ، وذلك يعرض مالك السيارة الجديد للخطر ، أو استخدام سيارته بدون معرفته في أغراض غير قانونية .

خطورة "مهمة جدا" بعد شراء أي سيارة مستعملة

من الضروري عن أبرام صفقه بيع السيارة أن يكون هناك بند ينص علي ذلك ، وبعدها يتم التحقق من عناصر السيارة من قائمة الأنظمة في شاشة العرض ويتم قطع اتصال هاتف مالك السيارة القديم عن النظام .

خطورة "مهمة جدا" بعد شراء أي سيارة مستعملة

والجدير بالذكر انه يفضل الذهاب الي احد المراكز المتخصصة في ذلك من اجل الاطمئنان والتأكد من عدم اتصال أي أجهزة بنظام السيارة التي قمت بشرائها .