ازاي تحول عربيتك لمنزل متنقل | فيديو

يتمني الكثير من الأشخاص امتلاك منزل متنقل وهو عبارة عن سيارة ولكنها تحتوي علي جميع أماكن المعيشة المنزلية تماما، بالإضافة الي انه يمكن نقل المنزل المكون من سيارة الي أي مكان تريده للاستمتاع بالأجواء المختلفة في المناظر الطبيعية .

ازاي تحول عربيتك لمنزل متنقل

قام مجموعة من الشباب بتحويل سيارة فيات دوكاتو الي منزل متنقل ، حيث أن سيارة فيات دوكاتو في الأساس مهمتها هي نقل البضائع من مكان لأخر ولكن هؤلاء الأشخاص قاموا بتحويلها لمنزل به كل شيء تريده .

ازاي تحول عربيتك لمنزل متنقل

- كيف يمكن بناء منزل متنقل :

ازاي تحول عربيتك لمنزل متنقل

استغرق هؤلاء الشباب مدة طويل من اجل تحويل السيارة الي منزل، حيث انهم قاموا بتفريغ السيارة من المقاعد والمحتويات الداخلية، وتم إزالة طلاء السيارة الأصلي وتم البدء في طلائها باللون جديد رمادي ، وقاموا بعد ذلك بقطع عدة أجزاء من السيارة من اجل إضافة النوافذ ، وخزان المياه اسفل السيارة .

ازاي تحول عربيتك لمنزل متنقل

يتم بعد ذلك عزل الجزيء الداخلي عن الأرض والجدران، ومن هنا تم تركيب مطبخ به فرن وثلاجة ، بالإضافة الي وجودة عدة أماكن للتخزين ، وبها حجرة صغيرة للكمبيوتر ، وبها سرير ، وكرسي للاسترخاء، وتم تركيب ألواح شمسية علي سطح السيارة لأمداد المنزل بالطاقة الأزمة لتشغيله .