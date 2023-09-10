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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوضة عارمة.. آلاف المشجعين يتكدسون أمام استاد فيلودروم الإنجليزي

فوضة عارمة .. آلاف
فوضة عارمة .. آلاف المشجعين يحشرون امام استاد فيلودروم الا

تكدس الآلاف من المشجعين أثناء محاولتهم الدخول إلى ملعب "ستاد فيلودروم" لمشاهدة المباراة الافتتاحية لإنجلترا مع الأرجنتين في كأس العالم للرجبي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شوهد عدد لا يحصى من المشجعين وهم متكدسون وراء بعضهم البعض في مشاهد فوضوية في مرسيليا، قبل أقل من 40 دقيقة من انطلاق اللقاء في المجموعة الرابعة.

فوضة عارمة  .. آلاف المشجعين يحشرون امام استاد  فيلودروم الانجليزي

وأثار هذا المشهد، القلق، وأرجع الذكريات لما حدث قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بين ليفربول وريال مدريد.

وبدا أن المشاكل أحاطت بعمليات تفتيش أمنية عند بوابات معينة، حيث أضاع بعض المشجعين البطاقة الحمراء المبكرة التي حصل عليها توم كاري قبل أن تفوز إنجلترا بنتيجة 27-10 بفضل بطولات جورج فورد.

ولجأ بعض الذين علقوا في هذا التكدس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح أنهم وصلوا إلى الملعب قبل ساعتين تقريبًا من انطلاق المباراة، لكنهم تعرضوا للقلق من عدم إمكانية لحاقهم بالمباراة. 

وقال أحد المشجعين الإنجليز: “لقد كانت كارثة فادحة، لا توجد لافتات، لا يوجد أشخاص لتوجيههم، 67.000 شخص تم توجيههم عبر درج واحد، التصادم في كل مكان، وعندما تدخل إلى الداخل؛ تم وضع علامات سيئة على الأقسام، ووجدنا مقاعدنا بالصدفة".

مباراة مشجعين كأس العالم

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