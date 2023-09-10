هولندا .. الشرطة تعتقل أكثر من 500 ناشط مناخي

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، إن أكثر من 500 ناشط مناخي اعتقلوا في اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات ضد الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.

وسار مئات المتظاهرين على الطريق السريع A12 المؤدي إلى لاهاي في منتصف النهار تقريبًا، متجاهلين تحذيرات السلطات بعدم إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.

وفي يوم السبت، تم اعتقال حوالي 2400 متظاهر، حيث قام ما يقدر بنحو 10000 ناشط بإغلاق نفس الطريق السريع لعدة ساعات.

وقالت منظمة Extinction Rebellion، التي نظمت الحدث، إن المتظاهرين سيحاولون إغلاق الطريق السريع بشكل يومي حتى تتوقف الحكومة الهولندية عن استخدام الأموال العامة لدعم صناعة النفط والغاز.