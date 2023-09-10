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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ قوافل طبية مجانية بمركزى"نجع حمادي وفرشوط"الأسبوع الجارى

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن اللجنة العليا للإستغاثات بمجلس الوزراء، سوف تقوم بتنظيم قوافل طبية مجانية بمركزى نجع حمادي وفرشوط بدءاً من غداً الاثنين وحتي نهاية الاسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأن القوافل سوف يتم تنفيذها بمشاركة اللجنة العليا للإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي وبنك الشفاء بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط غدا الاثنين في تخصص" الرمد".

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وتابع محافظ قنا ، وتستمر القافلة حتي الثلاثاء في تخصصات " الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والاذن والحنجرة وتخصص الصدر والقلب.

و أشار الداودى، إلي القوافل سوف تستكمل جهودها بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي وذلك يوم الإربعاء ١٣ سبتمبر وتستمر حتي الخميس ١٤ سبتمبر في تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الصدر والقلب.

وقال الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القوافل سوف تضم مجموعة متميزة من الأطباء بمستشفيات جامعة جنوب الوادى، ومتخصصين الرمد من مؤسسة بنك الشفاء بهدف وصول الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

قنا اللجنة العليا للإستغاثات مجلس الوزراء قوافل طبية مجانية نجع حمادى فرشوط وزير الصحة قرية العسيرات قرية أولاد نجم وزارة الصحة مؤسسة بنك الشفاء القرى الاكثر احتياجا

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