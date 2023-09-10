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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار أحمد فهمي يكشف أبرز ما تناوله الرئيس السيسي خلال قمة العشرين

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، وأبرز الملفات التي تم مناقشتها من قِبَلِه.

وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" مصر طرحت أفكارا كثيرة عن مواجهة التغيرات المناخية وكيفية الانتقال للاقتصاد الأخضر للدول النامية.

وأضاف: “اللقاءات الثنائية كانت متنوعة ومتعددة للرئيس السيسي، مع الرئيس الفرنسي، والرئيسي التركي، وجميع اللقاءات، مصر ترتكز فيها على قوتها الخارجية، وعلى التعاون في مختلف المجالات مع العديد من الدول”.

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