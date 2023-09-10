وزارة الصحة توضح تفاصيل خطة الكشف عن الأورام| فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الإدارات الصحية تساعد على الكشف المبكر للأمراض، ويتم علاجها بصورة سريعة، كما أن هذه الخطوة توفر العديد من الأموال على المستفيدين.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى بقناة صدى البلد،:" الدولة تبنت أكثر من 12 مبادرة رئاسية، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، معقبًا: الهدف من المبادرات؛ استهداف أمراض معينة، والقضاء عليها، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية، تشمل سرطان عنق الرحم، والبروستاتا، والرئة، والقولون، وهي تمتد إلى 9 محافظات في المرحلة الأولى، حيث تم تقديم خدمات طبية لأكثر من مليون مستفيد.