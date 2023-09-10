وزير الصحة: سرطان الثدي الأكثر إنتشارا في مصر

أعلن وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، تفاصيل افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، وذلك بالتعاون مع بعض شركات الأدوية، خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار خلال مداخلته الهاتفية أنه تم تدريب وتأهيل عدد من الخبراء للعمل في هذا المعمل الرائد، مشيراً إلى أن الأجهزة المستخدمة في المعمل تعتبر من أحدث التقنيات العالمية.

وبالنسبة للأمراض السرطانية في مصر، أكد الوزير أن سرطان الثدي يشهد انتشاراً واسعاً، وأن الجهود في مجال مكافحة فيروس سي ساهمت في تقليل حالات سرطان الكبد، بينما تظل حالات سرطان القولون والرئة هي الأكثر انتشاراً بين الرجال.

وأوضح الدكتور عبدالغفار أن عمليات التشخيص تبدأ بجمع معلومات حول تاريخ المريض وإجراء الفحوصات الأولية، ثم تتبعها الأشعة الضرورية. وفيما يخص العلاج، يتم تحديد البروتوكول المناسب استناداً إلى نوع السرطان.

وأخيراً، شدد الدكتور عبدالغفار على أهمية توفير الأدوية الضرورية لمعالجة السرطان بأسعار معقولة، وأن الدولة تتحمل تكاليف هذه الخدمات لتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيراً إلى توفر جميع أدوية السرطان بشكل كامل.