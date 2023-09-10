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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بسيدي سالم وكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملات مجلسي سيدي سالم وكفر الشيخ، من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها باستمرار الحملات، وإزالة التعديات أولاً بأول في مهدها.

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وتابع  أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد، تابعة لجمعية الإصلاح بنايف عماد التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا، الأولى عبارة عن مبانٍ بالطوب البلوك على مساحة قيراط، والثانية سور علي إجمالي مساحة قيراط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بعزبة زمزم التابعة لقرية محلة موسى، وإزالة وفك شدة خشبية أخرى من المهد بقرية أريمون، موجهاً بالاستمرار في المتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات خاصة على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.

وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بقطر 6 بوصة بقرية أريمون، بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل بشركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ.

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