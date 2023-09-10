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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشاطئية لكرة القدم يخسر من البرتغال في دورة ألعاب البحر المتوسط

صدى البلد

خسر منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية من منتخب البرتغال بنتيجة 5-3 بعد مباراة ماراثونية في ثاني مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والمستمرة حتى يوم ١٦ سبتمبر الجاري.

انتهت أشواط المباراة الثلاثة بالتعادل الإيجابي 3-3 وبعد التعادل في زمن المباراة الأصلي تم لعب شوط اضافي شهد استمرار تقدم منتخب البرتغال لتنتهي المباراة 5-3 للمنتخب البرتغالي.

أحرز أهداف منتخبنا في مباراة اليوم كلا من مصطفى صاصا وهيثم عاطف كوستا ومصطفى شيكا وبذلك يمتلك منتخبنا ثلاث نقاط في المجموعة الثانية بعد الفوز في أول مباراة على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2

وبذلك ينتظر منتخبنا نتيجة مواجهة الغد بين إيطاليا والبرتغال لتحديد المراكز حيث تنص لوائح البطولة على صعود صاحب المركز الأول في المجموعة للنهائي ويلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة على المركزين الثالث والرابع مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة على المركزين الخامس والسادس.

وتضم مجموعة منتخبنا إيطاليا والبرتغال بعد إعتذار ليبيا عن المشاركة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسيني طه وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 

ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.

الشحات ألعاب ألعاب البحر المتوسط الطب سبت سلام زمن دورة العاب البحر المتوسط دورة ألعاب البحر المتوسط ا حسان محمد حسن حراس المرمى

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