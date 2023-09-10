جمال شعبان يكشف فوائد الفواكه والزنجبيل للقلب.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان،عميد معهد القلب في السابق، عن فوائد الشاي الأسود والشاي الأخضر، حيث أشار إلى أن الشاي له فوائد كبيرة للقلب ويساعد في تحسين المزاج، ولكن يجب تجنب شربه مباشرة بعد الأكل.

وأوصى جمال شعبان خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد، بشرب الشاي بعد الوجبات بمرور نصف ساعة على الأقل، وأشار إلى أنه من الأفضل تجنب إضافة الحليب إلى الشاي.

وأوضح أن الحلبة والترمس لهما فوائد عديدة للقلب ويمكن أن تساعد في توسيع الشرايين التاجية.

وأضاف أن الزنجبيل يعتبر مفيدًا للقلب ويقوي جهاز المناعة، وأكد أيضًا أن البرتقال له فوائد عديدة تساعد في حماية القلب، وأن تناول البرتقال لا يزيد من مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.