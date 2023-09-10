أيقونة الخصوبة.. جمال شعبان يقدم نصيحة ذهبية للرجال

كشف الدكتور جمال شعبان، الذي شغل سابقاً منصب عميد معهد القلب، عن فوائد البيض للرجال ووصفه بأنه "أيقونة الخصوبة".

وأوضح شعبان خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن فوائد البيض متعددة وأنه لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول. كما أشار إلى أهمية تناول البيض مطهواً ومسلوقاً دون إضافة سمن صناعي.

وأوضح أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون نتيجة لأسباب وراثية أو نشاط غير كافٍ، وأن المواد الغذائية تلعب دوراً في حوالي 15% من حالات ارتفاع الكوليسترول. وأشار إلى أن تناول البيض يمكن أن يكون جيدًا للخصوبة.

وفيما يتعلق بالفواكه، أوصى بتناول الفواكه الغنية بفيتامين سي لتعزيز مناعة الجسم، وخاصةً في الصيف لمقاومة الجفاف.