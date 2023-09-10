جمال شعبان يكشف عن فوائد سحرية في قشر البطيخ ..فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، الذي شغل منصب عميد معهد القلب سابقاً، عن وجود مادة سحرية في قشر البطيخ، يجهلها الكثيرون.

وأوضح جمال شعبان خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع على قناة صدى البلد، أن هذه المادة الموجودة في قشر البطيخ التي تمنحه لونه الأحمر، تساعد في منع حدوث جلطات في القلب، وتساعد أيضاً في تعزيز الخصوبة والفحولة لدى الرجال.

وأشار إلى أن الملح يُعتبر العدو الأول للقلب، حيث يوجد في الألبان والعيش، وقد يسبب ارتفاع ضغط الدم، مستنكرا استهلاك المخللات بكميات كبيرة في الوجبات.