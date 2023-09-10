أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين على الهواء| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، وجود محاولات مستمرة للتشكيك في مشروعات التنمية التي تقوم بها مصر، مشدد على أن الدولة تعمل بقوة، وتملك رؤية واضحة في تنفيذ مشروعاتها، بما في ذلك مشروع ممر طابا العريش، الذي يستهدف حركة التجارة العربية.

وأشار، خلال تقديمه برنامج “علي مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى أن مصر تعتبر مركزًا حيويًا لحركة التجارة العالمية، وتسعى- من خلال مشروعاتها- إلى تحقيق أهداف كبيرة، مثل زيادة الحركة في قناة السويس، وتعزيز أمان الممر الملاحي.

وأعلن عن مفاجأة سارة، بأن خط السكة الحديد “الفردان” سيعود إلى سيناء، في شهر أكتوبر المقبل؛ احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر.

وأشار إلى أهمية محطات الحاويات والبضائع المتنوعة، في بناء شبكة نقل حديثة، تجعل مصر في موقع تنافسي قوي.