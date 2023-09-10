بسمة وهبة تعتذر للرئيس السيسي: «غلطت لما كنت ضد مشروعات الطرق»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مستثمرا هنديا بلغت استثماراته في مصر 70 مليون جنيه، حيث التقت برجلي أعمال، تحدثت معهما عن سبب زيادة استثماراتهما في مصر، مشيرةً إلى أنها ستذيع هذه الحوارات في حلقة الغد من برنامجها.

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "مصر في حتة تانية غير اللي إحنا شايفينها، مصر في مكانة كبيرة من بين كل دول العالم، وهي بوابة إفريقيا فعلا".



وكشفت: "رأيت الطريقة التي يتحدث بها المستثمرون الهنود عن مصر، ومن ضمن أسباب زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، حاجة أنا مكسوفة من نفسي؛ لأني اعتقدت في يوم من الأيام، إني أعتقد إيه لازمتها، وبكل شجاعة، أُعلن أني كنت بقول ليه الرئيس السيسي كان بيعمل شبكة المواصلات والنقل والتنمية والبنية التحتية؟، وكان زيي زي الناس، كنت بقول: عاوزين ناكل ونشرب، وعاوزين فلوس، وطلع إن ده هو اللي بيجيب الفلوس والمَمّ".



وواصلت: “رجال الأعمال الهنود قالوا إن هذه الاستثمارات تسهل عليهم مشروعاتهم ومصانعهم واحتياجاتهم ونجاح استثماراتهم، مثل أي دولة متقدمة وفيها بنية تحتية، حيث أشادوا بالمدن الجديدة، والبناء فيها، وبشبكة الطرق والموانئ الجديدة” متابعة: "ولما سمعت الكلام ده؛ اتكسفت، لأني كنت ضد ده، وأعتذر للرئيس عبد الفتاح السيسي".