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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أفريقية الشيوخ: الرئيس السيسي يحمل على عاتقه مصلحة الوطن

السيسي
السيسي

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن مجموعة الـ20 مهمة للغاية نظرًا لمدى مساهمة المجموعة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين مهم جدًا، خاصة وأن معظم دول العالم تعاني الآن من الأزمة الاقتصادية.

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وأضافت "سليمان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مكانة مصر الإقليمية والعالمية تمكنها من حضور مثل هذه القمم، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه مصلحة الوطن، من خلال العمل على تحقيق المزيد من المصالح المصرية، خاصة على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت أن حزب “حماة وطن” يؤمن بالإنسان المصري، وأهمية العمل على تلبية الخدمات للمواطن، والعمل على رفع وعيه، لكي يدرك ما يحدث في المجتمع، خاصة وأن البعض لا يشعر بما يحدث من حوله من تنمية.

وأكدت أن الحزب يعمل على توعية المواطن بالإنجازات التي تحدث على أرض الواقع من خلال المؤتمرات، والحديث مع المواطن بصورة مباشرة، لكي نصل للمواطن بالمعلومات الصحيحة.

 

 

وقالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن الحزب نشأ في 2015، ويتابع كل التطورات التي حدثت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الحزب نشأ من خلال قيادات عسكرية متقاعدة لقلقها على مستقبل الوطن وهويته وبقائه، ومن هنا سُمي الحزب بـ"حماة الوطن".

وأضافت "سليمان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مؤسس الحزب هو اللواء جلال هريدي مؤسس سلاح الصاعقة، وبعض القيادات الأخرى، مشيرة إلى أن قيادات الحزب حريصة على المشاركة في الحياة السياسية لتوعية المواطن سواء من خلال فروع الحزب المنتشرة في كل أنحاء مصر، أو من خلال المؤتمرات المنظمة من الحزب.

وأوضحت أن قيادات الحزب يسمعون للمواطن، ويعملون على إيصال صوت الناس للقيادات السياسية من خلال نواب الحزب في البرلمان، مشيرة إلى أن الحزب يدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة بسبب الإنجازات التي حدثت في جميع القطاعات سواء التعليم أو الطرق أو الصحة أو السياسة الخارجية، معقبة: "الرئيس السيسي فارس السياسة الخارجية، حيث وضع استراتيجية لمصر لكي تحقق الأهداف والمحاور القابلة للتنفيذ".

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