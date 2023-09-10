بسمة وهبة تعزي الشعب المغربي: «قلوبنا معكم بعد هذه الكارثة»

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، التعازي لشعب المغرب؛ بعدما تعرضت بلاده لزلزال مدمر، ألحق أضرارا كارثية بالدولة العربية، قائلة: "قلوبنا مع أهلنا في المغرب في كارثة الزلزال الحزين، والخبراء قالوا إنه كان بقوة 25 قنبلة نووية، فقد أزال قرى بالكامل من على وجه الأرض".

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "حتى الآن لدينا أكثر من 1000 ضحية، وعشرات الآلاف من المصابين، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الأرقام النهائية، والناس يفترشون الأرض في الشوارع، ويخشون من الهزات الارتدادية".

وواصلت حديثها: "يتم الترويج لبعض الأمور، منها انتشار ضوء أزرق في السماء في منطقة الزلزال قبل حدوثه بقليل، وهناك آخرون قالوا إن الزلزال كان متوقعا، مثل الخبير الهولندي الذي توقع زلزال تركيا وزلزال سوريا، والبعض الآخر يقول إن بعض الزلازل مصنوعة عن عمد، فهل هذا يعقل؟!".