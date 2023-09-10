عمرو موسى: جامعة النيل حققت إنجازات تدعو للفخر

أكد السفير عمرو موسي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل السابق ووزير خارجية مصر الأسبق، خلال احتفالية تخرج دفعة 2023 بجامعة النيل، أن مجلس أمناء الجامعة قد نفذ خلال السنوات الماضية إنجازات تدعو للفخر وسط العديد من الصعوبات التي مر بها العالم، مشيرا إلى أنه مطمئن على الجامعة التي تمر بفترة استقرار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف موسى أن الشباب المصري هو المخزن الحقيقي للقوة المصرية ويجعلنا نطمئن على المستقبل، ويجب علينا نحن المصريين أن نؤكد دور مصر في بناء القرن الواحد والعشرين.

تحتفل جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأحد بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، في حضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، وهو ايضًا رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، و عمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.