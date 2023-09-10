نائب: التعافي من المشكلات أهم فوائد إطلاق أول برنامج الدعم النفسي للمعنفات

قال النائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن ظاهرة العنف الأسري من أهم الظواهر التي تشكل خطرا علي المجتمع، لما تفرزه من سلبيات أهمها تفكك العلاقة الأسرية أو الزوجية، لافتا إلي أن المرأة والطفل هم الضحايا الأولى لهذه الأفعال.

تمكين من المرأة من التعافي النفسي

و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق المجلس القومى للمرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات المعنفات، تأتي في إطار العمل علي تمكين المرأة من التعافي من أثار المشكلات التي تعرضت لها ومن ثم منحها القدرة علي بدء حياة جديدة دون تحديات، معقبا “ مهم جدا الشغل علي الجانب النفسي للتأهيل فهو أساس التعامل مع المشكلة”.

و نوه عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية تسليط الضوء إعلاميا علي ظاهرة العنف الأسري ومخاطرها الجسيمة، مع توعية المواطنين من خلال المؤسسات الدينية أيضا، من أجل مواجهة هذا النوع من الظواهر التي تؤدى إلي انهيار مستقبل الأسرة لا سيما وأن الدولة تتخذ خطوات جادة في الحفاظ علي ترابط العلاقات وتماسكها.

وناشد النائب، الأسر المصرية بضرورة التحلي بالقناعة والرضا والبعد عن الضغط النفسي لأي طرف من جانب الأخر، معقبا “ في أغلب الجلسات العرفية للصلح بين الأزواج يكون السبب مادى ولهذا يجب التركيز علي توعية الأسر بأهم الطرق اللازم اتباعها لتجنب الخلافات”.

وأطلق المجلس القومي للمرأة ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة “براح آمن”.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص، وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن على التعافي بشكل أفضل.

كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.