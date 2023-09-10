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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"القومي للمرأة" يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات

صدى البلد

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعا مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، بهدف مناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة القادمة.
 
وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة مايا مرسي ، خالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة التي قامت بها الفروع في جميع أنشطة وفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة الماضية ، وخلال فعاليات حملة بلدي أمانة التي تهدف إلي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، و تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن.
 
كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي، دور ميسرات المجلس في حملات طرق الأبواب مؤكدة أنهن أذرع المجلس  للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع بالمحافظات ، وبدونهن لن نتمكن من الوصول الى هذه المناطق.
 
وأكدت رئيسة المجلس ، على حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال أنشطة المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية ، بالإضافة إلى أنشطة مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وشددت على حرص المجلس على مواصلة  العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية.

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