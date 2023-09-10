الزمالك ينتظر انفراج أزمة اليد بعد تدخل العتال

تترقب إدارة نادي الزمالك إنهاء أزمة القيد لفريق كرة اليد بالنادي و ذلك بعد تدخل هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح لنفس المنصب خلال الانتخابات المقبلة.

وأرسل هاني العتال شيكا لاتحاد كرة اليد " مقبول الدفع بقيمة 2 مليون جنيه لإنهاء حالة تجميد قيد لاعبي الزمالك في القائمة وحرمان النادي من الاستفادة بصفقات جديدة أو استكمال قائمته .

وجاء تحرك هاني العتال بتنسيق مباشر مع اللجنة المؤقتة بالنادي برئاسة الدكتور عماد البناني لضمان سرعة التحرك من جانب اللجنة لاستكمال الاجراءات الإدارية المطلوبة لحسم هذا الملف.

كما قام العتال بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة للاسراع بقبول التبرع و إنهاء الأزمة التي عاشها فريق اليد الذي عاني من اللعب بقائمة لا تزيد عن 8 لاعبين في مبارياته وأصبح مهددا بفقدان فرص المنافسة على الألقاب المحلية بخلاف شكوى مديره الفني أحمد رمضان هتلر في وقت سابق من عدم دعم فريق كرة اليد وتعنت تجاه انهاء أزمة مديونيات الزمالك رغم وجود انتخابات مقبلة في أكتوبر.

والجدير بالذكر أن هاني العتال قرر الترشح لانتخابات أكتوبر 2023 على مقعد نائب الرئيس للمرة الثانية بعد نجاحه في وقت سابق بأكثر من انتخابات مثل عضوية المجلس في دورات سابقة وانتخب نائبا لرئيس النادي في عام 2017.

ويعد فريق كرة اليد هو الأيقونة الرياضية الأكبر في الزمالك لما حقق من الألقاب المحلية والقارية في السنوات الماضية .