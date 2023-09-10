سبب زلزال المغرب ..عالم جيولوجيا عراقي يوضح

أشار العالم العراقي صالح عوض، أستاذ الجيولوجيا في جامعة بغداد، إلى أن زلزال المغرب المدمر، يعود إلى انحصار كواكب المجموعة الشمسية، وتأثير تصافّ الأرض مع القمر.

وأوضح، خلال مداخلته عبر Skype، ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن هذا الزلزال نجم عن تأثر الأرض بقوى جذب قوية من الكواكب؛ مما تسبب في تغيرات متذبذبة في الجهد الجيولوجي، وعدم استقرار الألواح الأرضية.

وأشار إلى أنه يتوقع حدوث زلازل قوية في شهر أكتوبر؛ نتيجة لهذا الازدحام الكوكبي حول الأرض، لافتا إلى أن حركة الأرض والكواكب دائمة؛ مما يجعل حدوث الزلازل أمرًا متوقعًا باستمرار، وفقاً للنظرية الكوكبية.