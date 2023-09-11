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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 : أرباح ضخمة

صدى البلد

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

سوف يدخل حياتك شخص جديد ليغيرها، انتظر هذه اللحظة، الاتهامات في العمل هي شيء قد يؤذيك شخصيًا. المشاكل البسيطة المتعلقة بالصحة والمال لن تزعجك هذا الأسبوع

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

ستكون علاقتك طبيعية، مما يعني أنها خالية من المشاكل في الغالب هذا الأسبوع، تأكد من قضاء بعض الوقت معًا والتحدث عن إيجابيات وسلبيات العلاقة، ادعم الحبيب في كل مسعى وتأكد من عدم تجاوز أي نقاش للحدود.

‏توقعات برج الحوت صحيا

ستصاب بعض الإناث من مواليد برج الحوت بالصداع النصفي أو مشاكل متعلقة بأمراض النساء في النصف الثاني من اليوم، قد يواجه كبار الميزان مشاكل متعلقة بالنوم ويستشيرون الطبيب للحصول على نصيحة أفضل.

توقعات برج الحوت المهني

تعامل مع جميع التحديات بثقة لأن النجاح سيباركك هذا الأسبوع، قد تنجح أفكارك، مما يمهد الطريق للارتقاء في هذا الدور، سوف تزدهر قطاعات الرعاية الصحية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والتعليم والنقل والبترول هذا الأسبوع، وسيشهد رجال الأعمال الذين يتعاملون مع الأعمال التجارية في مجال التحف وتصنيع الأغذية والسياحة والنقل ومستحضرات التجميل أرباحًا ضخمة..

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

سوف تكون جيدًا ماليًا لأن الثروة ستأتي من مصادر مختلفة، سيساعدك هذا على شراء الأشياء التي تختارها بشكل مريح، يمكنك أيضًا البدء في إصلاح المنزل أو شراء الأدوات المنزلية. 

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