هاني العتال ينفي الانضمام لقائمة فاروق جعفر في انتخابات الزمالك.. فيديو

نفى هاني حتحوت، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، أن يكون قد توصل لاتفاقٍ مع فاروق جعفر، للانضمام إلى قائمته خخلال انتخابات الزمالك، مؤكدًا أنه مرشح مستقل حتى الآن.

وقال العتال، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا قعدت دورة انتخابية من 2017 و2021 وكانت في تعنت ضدي وهذه مسألة انتهت».

وأردف قائلًا: «أنا محب لنادي الزمالك وتربيت في نادي الزمالك، ونادي الزمالك يحتاج تكاتف الجميع لمصلحة واحدة هي نادي الزمالك».

وتابع: «لا يوجد إجبار على الجمعية العمومية باختيار قائمة واحدة والتاريخ أثبت ذلك، والجمعية العمومية للزمالك تعلم من هم محبي الزمالك الراغبين في خدمة النادي».

وحول مسألة الانضمام إلى قائمة فاروق جعفر في الانتخابات، قال العتال: « فاروق جعفر تاريخ لا أحد يختلف عليه، ولكن أنا حينما أعلنت ترشحي لنائب رئيس الزمالك كمرشح مستقل، وأنا مرشح مستقل حتى الآن».

وحول مسألة المفاوضات مع قائمة حسين لبيب، قال العتال: «الكابتن حسين لبيب شخص جدير بالاحترام لكن هناك خلافات في وجهات النظر وهو ما احترمته».

واستطرد قائلًا: «ويمكن أننا لم نوفق ولكن يظل الاحترام بين الطرفين هو الموجود وليس لدي خلافات شخصية مع أحد».

وأكد العتال أنه دعم الزمالك ماديًا حتى من قبل الترشح لانتخابات نادي الزمالك، ومن دون أن يعلم أن هناك انتخابات ستُعقد.

https://www.youtube.com/watch?v=NPycbv_kvQE