عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني العتال ينفي الانضمام لقائمة فاروق جعفر في انتخابات الزمالك.. فيديو

صدى البلد

 

نفى هاني حتحوت، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، أن يكون قد توصل لاتفاقٍ مع فاروق جعفر، للانضمام إلى قائمته خخلال انتخابات الزمالك، مؤكدًا أنه مرشح مستقل حتى الآن.

وقال العتال، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا قعدت دورة انتخابية من 2017 و2021 وكانت في تعنت ضدي وهذه مسألة انتهت».

وأردف قائلًا: «أنا محب لنادي الزمالك وتربيت في نادي الزمالك، ونادي الزمالك يحتاج تكاتف الجميع لمصلحة واحدة هي نادي الزمالك».

وتابع: «لا يوجد إجبار على الجمعية العمومية باختيار قائمة واحدة والتاريخ أثبت ذلك، والجمعية العمومية للزمالك تعلم من هم محبي الزمالك الراغبين في خدمة النادي».

وحول مسألة الانضمام إلى قائمة فاروق جعفر في الانتخابات، قال العتال: « فاروق جعفر تاريخ لا أحد يختلف عليه، ولكن أنا حينما أعلنت ترشحي لنائب رئيس الزمالك كمرشح مستقل، وأنا مرشح مستقل حتى الآن».

وحول مسألة المفاوضات مع قائمة حسين لبيب، قال العتال: «الكابتن حسين لبيب شخص جدير بالاحترام لكن هناك خلافات في وجهات النظر وهو ما احترمته».

واستطرد قائلًا: «ويمكن أننا لم نوفق ولكن يظل الاحترام بين الطرفين هو الموجود وليس لدي خلافات شخصية مع أحد».

وأكد العتال أنه دعم الزمالك ماديًا حتى من قبل الترشح لانتخابات نادي الزمالك، ومن دون أن يعلم أن هناك انتخابات ستُعقد.

https://www.youtube.com/watch?v=NPycbv_kvQE

الاعلامي هاني حتحوت الزمالك الكابتن حسين لبيب انتخابات نادي الزمالك هاني حتحوت حسين لبيب رئيس الزمالك رئيس نادي الزمالك فاروق جعفر نائب رئيس الزمالك نائب رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

العاصفة تقترب.. الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

ترشيحاتنا

سيدة بلا رحمة.. تعدت على ابنة زوجها بالضرب داخل شقتها بالجيزة

في هذه المدينة.. لاعبو كرة القدم يقضون عطلتهم السنوية

سعر بي إم دابليو 118 موديل 2023 الأرخص في مصر

زلزال جديد يضرب دولة عربية

مفاجأة في ترشح فاروق جعفر لرئاسة الزمالك.. فيديو

ينافس الكبار.. أفضل موبايل Nokia نوكيا فئة 5 آلاف جنيه في السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

5 اشياء تخلصك من حرارة الفلفل الحار على اليدين

طريقة عمل الارز بالجمبرى

صدمة في الأهلي بسبب موديست.. وهذا موعد وصوله القاهرة

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ