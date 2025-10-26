برلمانية: إطلاق رحلات مدرسية لسيناء ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس في بناء وعي الأجيال الجديدة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رحلات مدرسية إلى سيناء تمثل خطوة بالغة الأهمية في بناء وعي وطني مستنير لدى النشء والشباب، وتعميق ارتباطهم بتاريخ وطنهم المجيد.

وقالت “العسيلي” في بيان صحفي لها اليوم إن هذه المبادرة الرئاسية تعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، من خلال تعريف الطلاب ببطولات الجيش المصري وتضحيات أبناء سيناء، الذين جسّدوا معاني الصمود والفداء في سبيل حماية تراب مصر.

وأضافت أن زيارة الطلاب للمواقع التاريخية في سيناء ليست مجرد رحلة تعليمية، بل تجربة وطنية متكاملة تُسهم في بناء الشخصية المصرية الواعية بقيمة أرضها وتاريخها، وتربط بين الماضي المجيد والحاضر المزدهر الذي تعيشه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأشارت “العسيلي” إلى أن سيناء ستظل رمزًا للبطولة والسلام، وأن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة هو أعظم استثمار لمستقبل الوطن، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل رسالة قوية بأن بناء الإنسان المصري سيبقى أولوية الدولة في كل مراحلها التنموية.