أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
برلمانية: إطلاق رحلات مدرسية لسيناء ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس في بناء وعي الأجيال الجديدة

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رحلات مدرسية إلى سيناء تمثل خطوة بالغة الأهمية في بناء وعي وطني مستنير لدى النشء والشباب، وتعميق ارتباطهم بتاريخ وطنهم المجيد.

وقالت “العسيلي” في بيان صحفي لها اليوم إن هذه المبادرة الرئاسية تعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، من خلال تعريف الطلاب ببطولات الجيش المصري وتضحيات أبناء سيناء، الذين جسّدوا معاني الصمود والفداء في سبيل حماية تراب مصر.

وأضافت أن زيارة الطلاب للمواقع التاريخية في سيناء ليست مجرد رحلة تعليمية، بل تجربة وطنية متكاملة تُسهم في بناء الشخصية المصرية الواعية بقيمة أرضها وتاريخها، وتربط بين الماضي المجيد والحاضر المزدهر الذي تعيشه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأشارت “العسيلي” إلى أن سيناء ستظل رمزًا للبطولة والسلام، وأن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة هو أعظم استثمار لمستقبل الوطن، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل رسالة قوية بأن بناء الإنسان المصري سيبقى أولوية الدولة في كل مراحلها التنموية.

