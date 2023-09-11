تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين وإصابة 16 شخصا بأسوان

شهدت قرية المحاميد بإدفو شمال أسوان حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 16 شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وننشر عبر منصة " صدى البلد " أسماء المصابين وهم أبوبكر عثمان متولى 39 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ويوسف صموئيل بطرس، 50 سنة، والذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وياسر محمد سليمان، 27 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيسر، وأحمد مرعي ثابت 5 شهور، والذى أصيب بكدمات وسحاجات بالجسم.

حادث تصادم

كما اصيبت أيضاً فاطمة مرعي ثابت 4 سنوات، والتى أصيبت بكدمات متفرقه بالجسم، وصادق محمد صادق 28سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالضلوع، وراشد أحمد عثمان عمره 47 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ونجاح عبده محمد حسن عمرها 64 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من أحمد عبدالسلام علوان 29 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وهويدا حسن إبراهيم 45 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأحمد محمد عبدالرحيم 30 سنة، والتى اصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعارف عبده إبراهيم 48 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بالجبهة، وباخوم نسيم سيفان 47 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقه بالجسم، وسارة جميل موسى 33 سنة، والتى اصيبت بإشتباه خله بالكتف الأيمن ونزيف حمل، وآمال السيد موسى 38 سنة، والتى اصيبت بكسر بالحوض، وسيرينا باخوم نسيم 3 سنوات، والتى اصيبت بكدمات وسحاجات.

مصابين

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.