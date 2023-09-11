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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فترة الرضاعة هي الفترة الذهبية للدايت.. أخصائي تغذية علاجية تنصح الأم الحامل

صدى البلد

قالت الدكتورة عُلا مخيمر، أخصائي التغذية العلاجية و السمنة و النحافة، إن تغذية الأم أثناء حملها هي التي تؤثر على وزنها بعد الولادة، ناصحة الأم الحامل ألا تأكل وجبات سريعة أو أكلات غير صحية و حلويات.

وشددت "مخيمر"، خلال لقائها ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة "صدى البلد 2" تقديم حنان الحسيني، على ضرورة تناول المرأة الحامل الـ 3 وجبات الرئيسية و الوجبتين الفرعيين خلال اليوم، بشرط أن تكون الوجبة صحية و متكاملة بها خضار، بروتين، و نشويات قليلة، بجانب شرب الماء باستمرار.

500 كالوري من الرضاعة

وأوضحت "مخيمر"، أن فترة الرضاعة هي الفترة الذهبية المناسبة للدايت، منوهة إلى أن الأم التي تقوم بالرضاعة يُفقد من جسمها يوميا 500 كالوري بسبب الرضاعة، موضحة أن تنظيم الأكل خلال هذه الفترة مع الرضاعة تعمل على فقدان الوزن بشكل سريع.

أنسب وقت لتغذية الطفل

ونوهت، إلى أن أفضل وقت لتغذية الرضيع بالخضار أو الفاكهة المهروسة من بعد 6 أشهر من ولادته، مؤكدة أن ما يقوم الطفل بالتعود عليه في تغذيته من السنة الأولى هو الذي سيستمر عليه حتى بلوغه، لذلك على الأم أن تحترس و تهتم بنظامه الغذائي من الطفولة.

التغذية العلاجية السمنة النحافة الام الحامل خضار بروتين فترة الرضاعة الرضاعه فقدان الوزن

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