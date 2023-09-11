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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يساهم القطاع الخاص مع الحكومة بمنظومة التأمين الصحي.. عضو شركة ثروة يوضح

قال الدكتور عامر سيد نائب العضو المنتدب في شركة ثروة ، إن دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن يكون تحت مظلة أهداف المنظومة ، مشيرا إلى أن الحكومة هدفها توصيل خدمة التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الشعب .

وأضاف الدكتور عامر سيد ، خلال لقائه لبرنامج " بيزنس " مع الاعلامية شيماء موسى والمذاع على فضائية " صدى البلد 2”  ، أن الحكومة تهدف لتحسين جودة الخدمة ، والقطاع الخاص يمكنه أن يساهم في توفير منتجات جديدة متكاملة ، وتوفير قاعدة افقية ومتعددة من مقدمي الخدمة  ، وتوفير متابعة جيدة ملاصقة لمنظومة التأمين الصحي ، ومتابعة النفقات الطبية .

وأردف ، أن شركات التأمين لديهم قاعدة عريضة من المؤمن عليهم فيمكنهم بالتالي الحصول على تخفيضات من مقدمي الخدمة .

وأشار ، إلى أن القطاع الخاص لابد وأن يوظف في دور تكميلي مع الحكومة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
 

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