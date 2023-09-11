كيف يساهم القطاع الخاص مع الحكومة بمنظومة التأمين الصحي.. عضو شركة ثروة يوضح

قال الدكتور عامر سيد نائب العضو المنتدب في شركة ثروة ، إن دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن يكون تحت مظلة أهداف المنظومة ، مشيرا إلى أن الحكومة هدفها توصيل خدمة التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الشعب .

وأضاف الدكتور عامر سيد ، خلال لقائه لبرنامج " بيزنس " مع الاعلامية شيماء موسى والمذاع على فضائية " صدى البلد 2” ، أن الحكومة تهدف لتحسين جودة الخدمة ، والقطاع الخاص يمكنه أن يساهم في توفير منتجات جديدة متكاملة ، وتوفير قاعدة افقية ومتعددة من مقدمي الخدمة ، وتوفير متابعة جيدة ملاصقة لمنظومة التأمين الصحي ، ومتابعة النفقات الطبية .

وأردف ، أن شركات التأمين لديهم قاعدة عريضة من المؤمن عليهم فيمكنهم بالتالي الحصول على تخفيضات من مقدمي الخدمة .

وأشار ، إلى أن القطاع الخاص لابد وأن يوظف في دور تكميلي مع الحكومة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

