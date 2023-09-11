أول تعليق من موديست بعد استعداده للتعاقد مع الأهلي.. شاهد

شارك المهاجم انتوني موديست عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر موديست في الصور من داخل المطار بتيشرت أحمر ، معلقاً: "قادم قريباً ".

يستعد النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن صفقة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق.

ويشار إلى أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع أنتوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، لتدعيم خط هجومه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر وكيل أنتوني موديست صورة مع اللاعب الفرنسي من داخل الطائرة التي ستصل القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على رحلة الخطوط السويسرية قادمة من مطار زيوريخ.

يستعد النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن صفقة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق.

ويشار إلى أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع أنتوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، لتدعيم خط هجومه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر وكيل أنتوني موديست صورة مع اللاعب الفرنسي من داخل الطائرة التي ستصل القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على رحلة الخطوط السويسرية قادمة من مطار زيوريخ.