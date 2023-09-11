عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة دنيا عبد العزيز بـ كسر في القدم | صورة

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز إصابتها بكسر في قدمها اليمني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وعلقت الفنانة دنيا عبد العزيز"قدر الله وماشاء فعل والحمدلله علي كل شئ".

 آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم. 

 

 

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كل من، دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من موديست بعد استعداده للتعاقد مع الأهلي.. شاهد

فيتوريا غاضب جدًا .. شوبير يتساءل عن سبب استبعاد نجم المنتخب لأسباب فنية

95 مليون جنيه في ساعات | تصريح مثير من فرج عامر

من سيارته.. حسام غالي يخطف الأضواء عبر إنستجرام

إلي دبي.. حسن شاكوش داخل الطائرة في أحدث ظهور

هاجر أحمد تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. صور

موجز السوشال ميديا.. تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي.. نجلاء بدر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

أحمد حسن يعلن عن ألوان ملابس المنتخب المصري والتونسي بمباراة اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عباس الشناوي: الزراعات التعاقدية هي أكبر دعم للفلاح

أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

وزير التنمية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية ببني سويف

منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس وديًا

الصحة تحذر من تناول السكريات.. 4 أضرار كارثية للإفراط فيها

أنباء عن حشد قوات لـ إيكواس على حدود بنين مع النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرصيف وفي المحلات.. تفاصيل انتشار علب مقلدة لماركة ماكياج شهيرة

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ