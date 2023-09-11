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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب سيناء تكافح النمل الأبيض بشرم الشيخ

مكافحة النمل الابيض
مكافحة النمل الابيض بشرم الشيخ

شنت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، حملة لمكافحة النمل الأبيض بمدينة شرم الشيخ، لحماية المباني والمنشآت من أخطار النمل الأبيض، وذلك في إطار  حرص مديرية الزراعة على الحفاظ على المنشآت والمباني من أخطار آفة النمل الأبيض، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة خاصة بأعمال الرش الوقائي للنمل الأبيض بمدينة شرم الشيخ، بقيادة المهندسة  نوال عزت، والمهندس أمجد فادي، والمهندس حسام حمدي، بالتنسيق مع مسؤولي ومهندسي موقع العمل بالمباني الجديدة الجاري إقامتها بالمدينة، لوضع خطة لآلية العمل بالموقع بما يحقق الأهداف المنشودة من الرش الوقائي، وحماية المباني بالمعدلات اللازمة، وطبقًا للمعايير المنظمة للرش الوقائي لحشرة النمل الأبيض بالمبيد المخصص لذلك وهو هلبان 48%.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له  اليوم، أن إدارة المكافحة بمديرية الزراعة تعمل جاهدة من أجل إنهاء أعمال الرش الوقائي للنمل الأبيض بمدينة شرم الشيخ رغم موجة الحر الشديد خلال هذه الأيام، إضافة إلى تكثيف حملات مكافحة النمل الأبيض بكافة مدن المحافظة بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع فرق  المهندسين والفنيين بالمديرية، ومهندسي الإدارات الزراعية.

وأكد أن مكافحة ظاهرة انتشار النمل الأبيض بالمحافظة تجري بشكل علمي، وطبقًا للمعايير المنظمة لأعمال الرش الوقائي لحشرة النمل الأبيض بالمبيد المخصص لذلك  وهو "هلبان 48%، حفاظًا على المنشآت والمباني، خاصة أن النمل الأبيض يعيش في شكل مستعمرات، ويهاجم المواد السليلوزية مثل الأوراق، الأقمشة، المفروشات، الأبسطة والموكيت، الأسفنج الصناعي المستخدم في حشو الأثاث، وتسبب الحشرة خسائر كبيرة وأحيانًا انهيارات لبعض البيوت التي تعتمد على الأخشاب.

جدير بالذكر أن حشرة النمل الأبيض لا يمكن مشاهدتها بشكل مباشر، وتلاحظ من خلال آثار تدميرها، ومظاهر الإصابة التي تسببها فقط، لكونها  تعيش بطريقة خفية تحت سطح الأرض، أو داخل قطع الأثاث والأرضيات والعروق الخشبية، وتقوم بمهاجمة أهدافها عن طريق أنفاق تمتد من أسفل سطح الأرض إلى أعلى في شكل أنابيب على الحوائط، أو الأشجار بعيدًا عن الضوء والجفاف.
 

مكافحة النمل الابيض بشرم الشيخ

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جنوب سيناء زراعة تكافح النمل الأبيض شرم الشيخ

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