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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات الإزالة في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

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حيث تم " أمس " إزالة 59 حالة، تضمنت 12 حالة تعد بمركز بني سويف ، 12 حالة تعد بمركز ناصر ،8 حالات تعد بمركز الواسطى ،5 حالات تعد بمركز سمسطا ، 7 حالات تعد بمركز ببا ، 12حالة بمركز إهناسيا و3حالات بالفشن، فيما تم التحفظ على 10طن أسمنت، و10خلاط لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

 

و أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

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