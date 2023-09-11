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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "دولارات.. دولارات"

دولارات
دولارات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ دولارات .. دولارات ” اليوستر الرسمي للعمل والذي تواجد عليه كل نجوم الفيلم ، ابرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي ، تمهيدا لطرحه خلال الفترة القادمة .  

فيلم دولارات دولارات من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، أمينة ، صلاح عبد الله ، هالة فاخر ، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة القادمة . 

وكانت قد نشرت الفنانة نسمة محجوب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” برومو فيم دولارات ، والذى يقوم بانتاجه خالها المنتج مدحت سعد . 

 

 

 

 

وكان قد تعاقد نضال الشافعي علي المشاركه في بطولة مسلسل جري الوحوش المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤ وجاري ترشيح باقي أسرة العمل  بعد حصول شركه المنتج محروس المصري علي حق إعادته كعمل تلفزيوني من وراثه الكاتب محمود أبو زيد ويقدم المعالجة الدرامية لها احمد صبحي من إخراج عبد العزيز حشاد.

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد .

ويقوم حاليا المؤلف أحمد صبحي بكتابة الحلقات الاولي من العمل، ليتم بعدها ترشيح الابطال المشاركين فى العمل .

 

الفنانة نسمة محجوب المنتج محروس المصري جري الوحوش نسمة محجوب نضال الشافعي مدحت سعد محروس المصري محمود أبو زيد أحمد صبحي

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