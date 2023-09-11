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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رياح شديدة وأتربة .. نصائح للتعامل مع العاصفة دانيال

صدى البلد

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الرياح والعواصف المثيرة للرمال وسقوط امطار شديدة في مناطق مطروح و سيوة والسلوم والإسكندرية، بسبب العاصفة دانيال التي تصدرت تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد الأثار المدمرة التي تركتها في الأراضي الليبية.

وقدم الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية وخبير العدوي التنفسية نصائح مهمة لمرضي حساسية الصدر والجيوب الأنفية للتعامل مع هذه الأجواء..

وقال إنه يجب عدم الخروج من المنزل إلا لضرورة القصوي مع ارتداء الكمامة التي تحميك من الاتربة وتمنع استنشاق الأتربة والدخان .

- الابتعاد عن التدخين او المدخنين
- تجنب ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها.
- ضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.
- القيادة بهدوء على الطرق الصحراوية السريعة.
- وضع قماشة مبلولة أسفل الباب أو الشباك لامتصاص الأتربة العالقة بالجو.
- شرب السوائل والمشروبات الدافئة للتقليل من احتقان الرئة ومنع الحساسية الصدرية.
 - تغطية فتحات أجهزة التكييف لمنع دخول الأتربة من خلاله

الأتربة الأرصاد الجوية العاصفة العاصفة دانيال دانيال

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