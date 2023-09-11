محافظ مطروح : ننسق مع الحماية المدنية والأرصاد لمتابعة الأمطار | فيديو

قال محافظ مطروح ، اللواء خالد شعيب إن المحافظة تتابع مع هيئة الارصاد الجوية توقعات سقوط الامطار اليوم وغدا ، منوها أنه تم عمل اجتماع موسع مع كافة الجهات المختصة ، والحماية المدنية والصحة .

وأضاف محافظ مطروح ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر 2 “ ، انه تم التشديد على تطهير مجاري الامطار ، مؤكدا :" مستعدين للسيول " .

وتابع محافظ مطروح :" الجو مغيم فقط وهناك بعض الرياح في سيوة والسلوم ومتوقع أن تشهد المحافظة امطار غزيرة ".

وأردف :" أن محافظة مطروح تعتمد على الزراعات المطرية والامطار خير بالنسبة لنا ".

وأكمل : موسم السياحة في مطروح هذا العام داخليا وخارجيا كان ممتازا ، وعدد الرحلات وصلت ١٩٥ رحلة شارتر .

