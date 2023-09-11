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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب العاصفة دنيال .. هاني الناظر يكشف خبرًا صادمًا عن الطقس

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا ، منشورا جديد علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن الطقس ومرضى الحساسية والصدر. 

 وكتب الناظر : “ ادعو مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية البقاء بالمنزل من الآن وحتى الساعات القادمة”. 

ونصح الدكتور هاني الناظر مرضي الحساسية، بأنواعها بتناول قرص مضاد للهستامين مثل زيرتك او تلفاست ١٨٠ او ليڤوهستام أو غيرهم الأيام القادمة  اما الاطفال الصغار فيتناولون معلقة صغيرة من اي من نفس الادوية مساء، وذلك بسبب موجة الرياح المحملة بالأتربة والتي من المتوقع ان نتعرض لها باذن الله الأيام القادمة طبقًا لما أشارت إليه خرائط الطقس العالمية  مع دعائي لحضراتكم جميعا بالصحة والعافية.

 

الحساسية والصدر الجيوب الانفية الحساسية الجلدية الرياح المحملة بالأتربة جيوب الأنفية مرضي الحساسية الجلدية

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