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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة خال إيهاب فهمي

ايهاب فهمي
ايهاب فهمي

أعلن الفنان إيهاب فهمي ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة خاله .


وكتب ايهاب فهمي :" توفى إلى رحمة االله تعالى خالى العزيز الغالى الفنان التشيكيلى محمد المدني فنانا كبيرا مبدعا أضاف لبلده ومجتمعه الكثير من الأعمال  الفنية تصويرا وخزفا وطباعة   وشارك في تخريج أجيال من الفنانين  رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى وتجاوز عن سيئاته ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي القدير

إيهاب فهمي في حفل ياسين التهامي

حرص الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمى على حضور حفل الشيخ ياسين التهامي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء ال 31.

يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة .

وفي يوم الجمعة 25 أغسطس، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي الى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الأسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا ، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

ايهاب فهمي

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