عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعجابها بجارها الطبيب.. أسرار وحكايات من حياة برلنتي عبد الحميد

برلنتي عبد الحميد
برلنتي عبد الحميد

اعتبر العديد من النقاد الفنانة برلنتي عبد الحميد، أنها منافسة هند رستم، لتميزها في أدوار الإغراء في السينما، وكانت بدايتها في السينما من خلال فيلم "ريا وسكينة" عام 1952، إخراج صلاح أبو سيف.

بسبب انفصالهما.. محاولة انتحار طليق برلنتي

تزوجت الفنانة برلنتي عبد الحميد من المنتج محمود سمهان، وكانت العصمة في يدها، الذي أنتج لها فيلم "حياة غانية" عام 1957، لكنها طلقت نفسها نظرًا لما نشب بينها وبينه بسبب غيرته المبالغ فيه عليها، بالإضافة إلى أنه طلب منها اعتزال الفن والتفرغ للمنزل، وبعد طلاقها حاول الانتحار بقطع شرايين يده، لكن تم إنقاذه من قبل شقيقه.
شاركت الفنانة برلنتي عبد الحميد في بطولة عدد قليل للغاية في الأعمال الدرامية، لأسباب كثيرة منها أن العمل التلفزيوني كان شاقًا للغاية، حيث يتطلب التفرغ الكامل لتصوير الحلقات الدرامية بشكل متواصل دون توقف، بسبب عدم توفر المونتاج وقتها، كما أنها اعتزلت التمثيل إثر زواجها من المشير عبد الحكيم عامر عام 1956.

أسرار من حياة برلنتي عبد الحميد

وكشفت برلنتي عبدالحميد، عن العديد من أسرار حياتها في مذكراتها المنشورة بعنوان "المشير وأنا".


وقالت: "كان مولدي بحي باب الشعرية، في بيت جدي حيث كنا نعيش أنا وأمي وأبي، الابن الوحيد لجدي، وقد ظللنا في هذا البيت حتى بلغت الرابعة تقريبًا، ثم انتقلنا للإقامة في حي السيدة زينب، تاركين بيت جدي".


وتروي الفنانة الراحلة عن جدها الذي كان يعيش في حي "باب الشعرية"، وبصفته أحد المتصوفة من أبناء محمد أبوخليل ومن أقرب المريدين، وهو ما جعلها تتربي في بيت يُهتف فيه باسم الجلالة دومًا في حلقات الذكر التي كانت تقام في بيت جدها.


كان انتقال برلنتي عبدالحميد من حي باب الشعرية إلى حي السيدة زينب، بمثابة انتقال من حياة إلى حياة أخرى مختلفة تمامًا، بالإضافة إلى أنها انتقلت من طفولتها إلى صباها.

آعجاب برلنتي بجارها الطبيب

ومن الوقائع التي لا تنساها الفنانة برلنتي عبدالحميد في تلك الفترة، كانت بمثابة "الكي" بالنار، وحدث بسبب أنه كان يسكن في البيت المقابل لبيتهم، طبيب شاب، لفت نظرها بأناقته وحسن هندامه، وقوته، وذات يوم كانت تقف في شرفة بيتهم تنظر إلى الطريق، فرأت شخصًا مهندمًا، يخرج من البيت المقابل، يلتف حوله رجال، فسألت أحدهم، من هذا الرجل؟ فقالوا: الدكتور، فاندهشت وكررت سؤالها: لماذا؟ فردوا: أكل كبده الخمر.


كانت هى المرة الأخيرة التي ترى فيها جارها الطبيب الذي أثار إعجابها، قالت: "ضاع الدكتور، استقر في وجداني أنه من الحماقة الإدمان، وحملت في قلبي كراهية وحذرًا منها، وتعاملت معها فيما بعد معاملتي لرفيق من طبائعه الغدر والأذى، ولم أجد من يشاركني الرأي، بل ويحمل ضد الخمر آراء أشد صرامة وجهامة سوى المشير عبدالحكيم عامر".

برلنتي عبد الحميد منافسة هند رستم الإغراء في السينما محاولة انتحار طليق برلنتي اسرار من حياة برلنتي عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

برلمانى يوضح خطوات فصل الموظف من العمل بسبب المخدرات

إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار

فشل كبير.. تحذير أمريكي من إطاحة الجيش الأوكراني بـ زيلينسكي

عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ