محمد عواد يواصل برنامجه التأهيلي بنادي الزمالك

واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، قبل انطلاق المباراة الودية أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد قليل .

وخاض محمد عواد التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بخشونة في الركبة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويواجه فريق الزمالك اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.