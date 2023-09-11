أردوغان يدعو الغرب إلى تنفيذ شروط روسيا لإحياء اتفاقية الحبوب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية إلى الوفاء بوعودها لروسيا والقيام بدورها في إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود.

في حديثه للصحفيين على متن طائرة عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند، قال أردوغان إنه سيناقش مرة أخرى إحياء الاتفاق مع فلاديمير بوتين، وأضاف أن هذه القضية ستكون من بين أهم النقاط على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

كان لانهيار الاتفاق تأثيرات وصلت إلى ما هو أبعد من روسيا وأوكرانيا.

في وقت سابق من اليوم، وبحسب سكاي نيوز البريطانية، ألقى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان باللوم على خروج روسيا من الصفقة وكذلك هجماتها على المنشآت الزراعية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أضرت بشكل خاص في القرن الأفريقي.